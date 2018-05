Ancora un morto in carcere a Poggioreale

Un detenuto di 44 anni è morto oggi pomeriggio nel carcere di Poggioreale. L'uomo è morto a causa del virus dell'Hiv di cui era affetto da tempo. Era stato trasferito da Secondigliano proprio per migliorare il livello delle cure. Purtroppo oggi pomeriggio la sua situazione è peggiorata provocandone il decesso. A darne notizia con una nota è stato il Sindacato autonomo polizia penitenziaria attraverso le parole del segretario nazionale per la Campania, Emilio Fattorello. «Oggi verso le ore 15 e 30 un detenuto muore per morte naturale. Napoletano, definitivo con fine pena al 18 maggio 2025, affetto da HIV conclamata giunto a Poggioreale dal C.P. di Secondigliano proprio per cure.

Nel pomeriggio di oggi un peggioramento repentino delle sue critiche condizioni di salute lo hanno portato alla morte. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione posti in essere dai sanitari dell`Istituto coadiuvati da quelli del 118 giunti sul posto per il trasporto in Ospedale. Ancora un evento critico con epilogo drammatico nel carcere più affollato d'Italia che vede oggi superare i 2300 detenuti con un sovraffollamento di 1000 unità a fronte di gravi carenze organiche della Polizia Penitenziaria».