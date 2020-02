Lutto a Castellammare: 31enne muore al lavoro su una nave da crociera

È lutto a Castellammare di Stabia per la morte del 31enne Davide Pignataro, primo ufficiale di macchina di una nota compagnia di crociere.

Il giovane ha perso la vita mentre lavorava, in Messico: il suo corpo senza vita pare sia stato trovato in cabina dai suoi colleghi di lavoro. Non sono stati resi noti i motivi del decesso.

Da sempre appassionato del mare, si era diplomato all’istituto Nautico Nino Bixio di Piano di Sorrento. Da un anno e mezzo era passato dalle navi cargo e quelle da crociera.

“Preghiamo per la famiglia per la perdita del loro figlio Davide", sono state le parole del parroco della Cattedrale di Castellammare di Stabia, mentre anche sui social sono in molti a ricordare il ragazzo.