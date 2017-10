Tragedia della strada: la vittima è il neomelodico Danilo Sparaneo

Si chiamava Danilo Sparaneo il 20enne di Torre del Greco morto all'alba di questa mattina in un incidente stradale avvenuto nei pressi dell'ospedale Maresca. Stava viaggiando in sella al suo scooter insieme ad un amico, quando ha perso il controllo finendo al suolo, in uno schianto per le conseguenze del quale è spirato al Maresca poche ore dopo nonostante un'operazione chirurgica cui era stato sottoposto.

Il dramma: perde il controllo dello scooter e muore nello schianto

Come riportato dal Meridiano, il giovane aveva un'enorme passione per la musica. Era un cantante neomelodico, e si esibiva in numerosi concerti di piazze ed in reti locali riportando un gran seguito di pubblico. “A pensare che fra poco usciva anche il tuo album - scrive sui social una sua amica - che hai costruito con tanto amore e voglia di cantare, perché quello era il tuo unico sfogo in tutto”.

Il ragazzo era anche un grandissimo tifoso della Turris, la squadra di calcio di Torre del Greco.

Resta da chiarire la dinamica dell'incidente che lo ha coinvolto. Il ragazzo con lui sullo scooter è rimasto miracolosamente illeso dal tragico impatto.