Crollo in via Duomo, la figlia del commerciante morto: "Rispettate il nostro dolore"

"È stato comunicato per vie mediatiche che domani si terranno le esequie di mio padre. Non è vero". Lo scrive su Facebook Rossella Padolino, figlia di Rosario Padolino, il commerciante morto sabato scorso in via Duomo, colpito da un pezzo di cornicione crollato da un palazzo. a causa della caduta di pezzi di cornicione da un palazzo. I funerali non avverranno "prima del fine settimana", spiega Rossella Padolino. "Vi prego di rispettare il nostro dolore, in silenzio".