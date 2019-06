"Il cordoglio di tutta la città per una morte inaccettabile.Triste lo sciacallaggio politico. I sindaci sono in prima linea per mettere in sicurezza gli edifici anche privati. E' un discorso italiano, non solo napoletano". Commenta così la morte, per un crollo di calcinacci, di Rosario Padolino a via Duomo questa mattina, il sindaco di Napoli.