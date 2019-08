Malore mentre è in navigazione, muore 73enne di Brusciano

Tragedia ieri in Costiera Amalfitana: un uomo, 73 anni di Brusciano, era in barca con la sua famiglia, in vacanza al largo di Maiori, quando - probabilmente in seguito a un malore - è morto. L'imbarcazione ha raggiunto il porto di Cetara, da qui gli operatori specializzati hanno cercato di rianimare l'uomo per mezz'ora, ma invano. L'uomo è morto - come riportato dal Fatto Vesuviano - davanti agli occhi dei familiari e fra decine di turisti presenti tra spiaggia e molo.