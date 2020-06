Lutto nel mondo dell'università: addio al professore Cosimo Varriale

Si è spento il professore Cosimo Varriale, insegnante di Psicologia delle comunità e Psicologia delle personalità al Suor Orsola Benincasa. La notizia ha fatto immediatamente il giro del mondo accademico all'interno del quale il docente era molto conosciuto. Sono decine le sue pubblicazioni scientifiche a conferma del suo impegno a livello nazionale e internazionale.

L'impegno accademico

Nel 1998 ha fondato l'istituto Alfred Adler a Napoli dando vita a una serie di attività dedicate alle scienze dell'uomo. Laureato in Scienze politiche prima e in Sociologia, insegnava sia al Suor Orsola che alla Federico II. Era impegnato anche nella Scuola Europea di Monaco di Baviera. Si è spento nella sua casa ai Camaldoli. Sono centinaia i messaggi di cordoglio comparsi sui social, non solo da parte di rappresentanti del mondo accademico ma anche, e soprattutto, da parte dei suoi studenti ed ex studenti.