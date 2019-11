Scomparso da Casoria: Cosimo Troncone trovato morto a Firenze

Si concludono nel peggiore dei modi le ricerche riguardanti Cosimo Troncone, il 39enne scomparso da Casoria quindici giorni fa. Il giovane è stato trovato morto nei pressi della stazione di Firenze. Secondo quanto riportato dal quotidiano “La Nazione”, Troncone sarebbe stato trovato a via Cennini, poco distante da piazza Adua intorno all'ora di pranzo di ieri. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi che hanno provato a rianimarlo. Lo hanno anche trasportato a Careggi ma in ospedale non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso.

La causa della morte

A giudicare da una prima valutazione fatta dai sanitari aveva assunto sostanze stupefacenti ma tutte le ipotesi sul decesso sono al momento sul tavolo e solo l'autopsia potrà stabilire la causa della morte. Troncone era scomparso da Casoria lo scorso 17 ottobre. Insieme alla madre si era recato alla stazione per prendere un treno per Milano. Probabilmente non è mai arrivato nella città meneghina. I suoi familiari dopo la scomparsa si erano rivolti anche a “Chi l'ha visto?” che aveva anche pubblicato un annuncio sul proprio sito.

L'annuncio di “Chi l'ha visto?”

“Il 17 ottobre – si legge – intorno alle 8.00, sua madre lo ha accompagnato alla stazione di Casoria dove Cosimo doveva prendere una treno per Milano. Da quel giorno non si hanno più sue notizie. Il telefono risulta spento e non ha con sé documenti. Cosimo sta attraversando un momento difficile e potrebbe trovarsi in difficoltà”. Questo il testo che poteva far presagire a qualcosa di grave ma la speranza era che potesse far ritorno a casa. Sul caso indaga la polizia che è arrivata per prima sul luogo del ritrovamento del corpo.