Corso Vittorio Emanuele, morto un 53enne colpito da malore mentre era sullo scooter

Tragedia nella notte nel centro di Napoli, dove un uomo è morto dopo essere stato colpito da un malore mentre era alla guida del suo scooter.

Il 53enne, R. L., si trovava in Corso Vittorio Emanuele intorno alle 3.00, quando ha perso il controllo del suo Honda Sh. Nell'impatto non sono stati coinvolti altri veicoli.

Sul posto è intervenuto personale dell' Unità Operativa Infortunistica Stradale della Polizia Municipale di Napoli.

Trasportato all'Ospedale Cardarelli, il 53enne è deceduto per accertato arresto cardiaco per infarto.