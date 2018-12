Dramma della solitudine a Reggio Emilia: morto 55enne di Torre del Greco

Un uomo di 55 anni originario di Torre del Greco è stato trovato morto ieri nella sua abitazione di Correggio, nella Bassa reggiana. Con l'uomo è stato trovato, senza vita, anche il cagnolino che il 55enne teneva in casa. La notizia è riportata dal Resto del Carlino. Erano giorni che l'uomo non si faceva notare dai vicini, che hanno quindi chiamato i carabinieri: l'ipotesi è che cane e padrone siano morti per le esalazioni di gas.