Coronavirus, secondo decesso a San Giorgio

Secondo lutto a San Giorgio a Cremano a causa del Coronavirus. A perdere la vita è stato un uomo di 64 anni. Ad annunciarlo è stato il sindaco Giorgio Zinno che ha scritto un post su Facebook. Il primo cittadino ha raccontato di aver avuto modo di conoscere la vittima, di cui non ha rivelato l'identità, e la sua famiglia a cui ha rivolto le sue condoglianze. Si aggrava ulteriormente il bilancio dei morti in Campania dopo il decesso di questa mattina a Pozzuoli e quello di ieri sera a Torre del Greco.

Il post del sindaco Zinno

La nostra comunità piange oggi il secondo concittadino ammalato di Coronavirus. Mi stringo idealmente alla famiglia a cui va il cordoglio della città. Conosco bene la famiglia e ho avuto anche modo di conoscere il cittadino scomparso, un padre amorevole e un lavoratore amato dai colleghi. Il bollettino di oggi purtroppo viene così aggiornato: otto positivi e due deceduti. Non sono numeri, sono persone, padri, madri, nonni, fratelli, figli, amici, conoscenti, vicini... persone che ci hanno lasciato o che vivono la malattia in modo più o meno veemente. E’ toccato a loro, domani potrebbe toccare a noi: per questo, ancora una volta, rimanete in casa e che non uscite che per motivi di assoluta necessità. Avete i numeri a cui chiamare sia per alimenti che per farmaci. Non c’è altro modo per evitare nuovi lutti. Invito quindi tutta la cittadinanza, ancora una volta, a rispettare le norme in questo difficile momento: non farlo vuol dire mettere tutti gli altri in pericolo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.