Morto di Coronavirus: dieci indagati per omicidio colposo

I familiari denunciarono ritardi nel diagnosticare il Coronavirus a un loro caro e adesso è partita ufficialmente l'inchiesta. Protagonista è la procura di Torre Annunziata che ha deciso di compiere un atto mai firmato prima in Campania: la riesumazione della salma di una persona morta e positiva al Covid. Si tratta della salma di Luigi Starita, 75enne di Piano di Sorrento, morto a causa del virus lo scorso 30 marzo. Il sostituto Barba e il procuratore Fragliasso hanno firmato il provvedimento per la realizzazione dell'autopsia sul colpo della vittima.

L'accusa di omicidio colposo

Secondo i magistrati oplontini si potrebbe essere configurato l'ipotesi di reato di omicidio colposo. I giudici hanno inviato l'avviso di garanzia, per realizzare l'esame autoptico, a dieci persone che risultano indagate a vario titolo per questo reato. Il caso emerse durante il periodo più duro dell'emergenza quando la famiglia denunciò sulle colonne de “Il Mattino” i ritardi nella cura del proprio familiare.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In particolare, secondo i denuncianti, l'intero nucleo familiare presentava i sintomi del Coronavirus ma venne impiegato diverso tempo per la realizzazione dei tamponi e la diagnosi della malattia di cui è risultato affetto la vittima. Starà ai tecnici delegati dalla procura di Torre Annunziata stabilire se Starita sia morto esclusivamente per gli effetti del virus e se si poteva evitare la sua dipartita con un intervento più tempestivo.