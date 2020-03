Lutto in Anm, si è spento Ettore Spigno: era positivo al Covid-19

Il Coronavirus miete un'altra vittima. Si è spento Ettore Spigno, coordinatore d'esercizio di Anm. L'uomo era da diversi giorni in terapia intensiva. Fino al 5 marzo avrebbe prestato servizio in uno dei depositi dell'azienda.

"Siamo vicini alla famiglia di Ettore Spigno,il lavoratore di ANM deceduto poco fa a seguito del contagio da COVID 19. L’Amministrazione comunale e l’azienda di trasporto pubblico esprimono il più profondo cordoglio per la scomparsa di Ettore e non mancheranno di sostenere la sua famiglia. " Lo afferma il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris.

"Questa notizia ha provocato una profonda tristezza in tutti noi che facciamo parte della comunità del trasporto pubblico locale", è il commento di Nino Simeone, presidente della Commissione trasporti.

"Era partito il 5 marzo per Torino, il 10 è tornato e aveva febbre. Si è messo in malattia e in seguito ha riscontrato la presenza del Coronavirus che poi, anche sulla base di patologie sottostanti che lui aveva, l'ha portato alla morte. Era un coordinatore del deposito, era uno di noi. Ha avuto la sfortuna di incrociare questo brutto virus. Ci mancherà": è il ricordo di Marco Sansone, dipendente Anm e sindacalista.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social per ricordalo.

Soldato intubato

Preoccupano a Qualiano le condizioni di un soldato 40enne residente nel paese in provincia di Napoli, intubato, in condizioni critiche. Il militare lavora a Roma. Negativa la moglie.