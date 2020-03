Coronavirus, ancora un decesso a Cardito: "Terribile notizia"

Ancora un decesso da Coronavirus in provincia di Napoli. L'ultimo a Cardito, come reso noto dal sindaco Giuseppe Cirillo.

"La giornata si apre con una terribile notizia. L’Asl mi ha appena comunicato che un tampone effettuato post mortem ad un nostro concittadino è risultato positivo al Coronavirus. La famiglia della persona deceduta è stata posta in isolamento", l'annuncio del primo cittadino del comune a nord di Napoli.

"Questo lutto ci rattrista e ci fa scontrare con la drammaticità della situazione che il Paese sta vivendo. Ai familiari vanno le nostre più sentite condoglianze e l'abbraccio forte di tutta la comunità di Cardito. Vi chiedo di ridurre al minimo gli spostamenti e dobbiamo contribuire tutti a limitare il diffondersi del contagio", ha aggiunto il sindaco Cirillo.

Venerdì un altro decesso

"E’ un giorno triste per Cardito. Il nostro concittadino che, nei giorni scorsi, era stato colpito dal Coronavirus è la prima vittima di questa emergenza. Le sue condizioni si sono aggravate rapidamente ed è deceduto in ospedale a causa delle complicazioni dovute alla malattia. Ho il cuore a pezzi, non ci sono parole per descrivere questo grande dolore per la comunità. In questi giorni ho sentito telefonicamente i figli, ho condiviso con loro la sofferenza nel vedere il proprio caro aggravarsi ora dopo ora. Questo virus ti toglie tutto, ti lascia morire rapidamente, una sofferenza atroce, non c’è cosa peggiore di vedere un genitore soffrire senza riuscire a fare nulla. Siamo impotenti, fragili, indifesi di fronte a questa terribile malattia. In questo momento di tristezza vi invito ad essere uniti nella preghiera affinché il buon Dio ci aiuti a superare questo momento così tragico. Vi prego, restiamo nelle nostre abitazioni, dobbiamo essere vigili e osservare tutte le precauzioni possibili. A nome mio personale, dell’amministrazione comunale, di tutta la comunità di Cardito, esprimo alla famiglia profondo cordoglio e sincera vicinanza per la perdita improvvisa del proprio caro. Restiamo uniti!", queste le parole del Sindaco di Cardito Giuseppe Cirillo venerdì scorso dopo il primo decesso nel comune in provincia di Napoli.