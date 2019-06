Commerciante morto a via Duomo: domani la messa in sicurezza

Bisognerà attendere fino a domani mattina per avere la completa messa in sicurezza dell'edificio di via Duomo da cui è caduto un pezzo di cornicione uccidendo il commerciante Rosario Padolino. Ad autorizzarla è stata la procura di Napoli che aveva ottenuto il sequestro della facciata dei due stabili al civico 228. I lavori dovranno riguardare proprio i due stabili messi sotto sequestro all'interno dei quali vivono 30 famiglie che sono state sgomberate per motivi di sicurezza e per proseguire le indagini. Proprio al termine dei lavori di messa in sicurezza le famiglie potranno rientrare nelle loro abitazioni. Al momento il marciapiede è stato completamente transennato per una lunghezza di circa 50 metri per evitare il passaggio di altri pedoni.

L'autopsia

Domani sarà il giorno anche per l'autopsia sul corpo della vittima 66enne. L'esame autoptico darà la certezza della causa della tragica morte. Il corpo potrebbe essere subito dopo liberato e lasciato ai familiari del commerciante che potranno programmare le esequie. Probabilmente si svolgeranno proprio nel Duomo cittadino, in quella strada in cui Rosario Padolino ha lavorato per 40 anni, a cui era tanto affezionato ma che gli ha anche tolto la vita per una tragica fatalità. In tante le persone che si sono fermate oggi a osservare il posto dove si è verificato il crollo mentre la figlia del commerciante, Rossella ha ringraziato tutti per la vicinanza con un post su Facebook. Nel testo, un semplice “grazie”.