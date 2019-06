Muore noto commerciante: il cordoglio sui social

E' morto Paolo D’Alterio, noto commerciante di Aversa, originario di Giugliano in Campania. Era titolare del negozio di abbigliamento Max & Co situato in via Roma ad Aversa.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social per ricordare il commerciante, morto a soli 54 anni.

"Aversa ha perso uno degli amici più cari ,una delle persone migliori che avessimo mai avuto l'onore di conoscere un validissimo imprenditore dai sani principi morali ,persona brillante, altruista sempre disponibile ad aiutare gli altri...una perdita incredibile per tutti ....non ti dimenticheremo mai...ciao Paolo", è il messaggio della pagina Aversa città dello shopping.

"Difficilmente si incontra un SIGNORE che fa il commerciante, Paolo E’ uno di questi.Lo conoscevo dai suoi timidi esordi in questo settore.

RIP in pace", scrive Eduardo.