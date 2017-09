Addio al "professor" Savarese: trovato senza vita nel suo appartamento

E' stato trovato senza vita, nel suo appartamento, situato a pochi passi dal Museo Nazionale, Claudio Savarese, conosciuto da tutti come "Il professore", pur non avendo mai ricoperto il ruolo di docente o maestro, ma per la sua saggezza e cultura.

Il 90enne non si era mai sposato e non aveva mai avuto figlio. Quando sono entrati in casa l'hanno trovato ormai senza vita, deceduto forse da 15 giorni, come riporta Treccagnoli sul Mattino, tra montagne di libri e giornali accumulati nel corso degli anni.