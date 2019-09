E' morto Ciro Paesano, storico capo commissario dell'Achille Lauro dirottata dai terroristi

Il mare, le auto di grossa cilindrata, le belle donne, le sigarette, erano le sue passioni. Una vita vissuta intensamente, nella quale ha sempre cercato di assecondare i propri desideri, con decisioni fulminee, che lo hanno portato a volte a scelte drastiche e non sempre razionali. Ciro Paesano era questo, prendere o lasciare e lo sanno bene i figli, Carlo, Jolanda, Francesco ed Elena.

Achille Lauro

Una carriera con grandi traguardi raggiunti da ufficiale sull'Achille Lauro, divenendo uno dei più giovani capo commissari italiani della storica nave, dirottata il 7 ottobre 1985 dai terroristi islamici del Fronte per la Liberazione della Palestina (FLP), mentre era in corso una crociera con tappa in Egitto. A bordo erano presenti 201 passeggeri e 344 uomini dell'equipaggio. Furono giorni di grandi tensioni e paure. I sequestratori, armati, tennero per giorni Ciro Paesano, all'epoca 42enne, gli uomini dell'equipaggio e i passeggeri, nei saloni della nave, sino alla concessione dell'immunità ai terroristi in cambio della liberazione della nave. Due giorni dopo, però, si scoprirà che era stato assassinato un cittadino statunitense paraplegico, Leon Klinghoffer ,sull'Achille Lauro, in quei giorni drammatici.

Santo Domingo

Dopo la pensione, Ciro Paesano decide di trasferirsi a Santo Domingo nel 2014, dove trascorre serenamente gli ultimi anni della sua vita con la nuova compagna, sino al 16 settembre 2019, quando a causa dei postumi di una polmonite è morto a 76 anni in un ospedale dell'isola caraibica, dopo un breve ricovero. Le sue ceneri saranno portate a Napoli.