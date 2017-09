Loreto Mare, giallo sul decesso di un 68enne: è morto dopo una caduta in ospedale

Giallo sulla morte di Ciro Guida, 68enne di Sorrento, deceduto dopo essere caduto nella stanza degenti del Loreto Mare nella quale era ricoverato. La morte dell'uomo, come riporta Il Mattino è al vaglio della polizia.

Il 68enne era in ospedale, dopo essere stato stabilizzato con un pacemaker per una fibrillazione ventricolare instabile. Il decesso è avvenuto dopo due giorni, in seguito alla caduta avvenuta nel reparto rianimazione dell'ospedale napoletano.

I familiari di Ciro Guida hanno denunciato il caso alle forze dell'ordine, che hanno trasmesso il fascicolo all’autorità giudiziaria e proceduto al sequestro della salma e della cartella clinica. Le indagini dovranno stabilire se si sia trattato di dolo o di un malore improvviso, vista la seria patologia cardiaca che affliggeva il 68enne.