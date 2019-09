Lutto a Ischia, è morto "l'avvocato"

Forio in lutto per la improvvisa scomparsa di Ciro Frisio, lavoratore della Supereco. Il 63enne, conosciuto da tutti come "l'avvocato" è stato ucciso da un infarto fulminante che non gli ha lasciato scampo.

Era molto apprezzato anche come sindacalista della CGIL, per il suo impegno nel difendere i lavoratori. Funerali il 14 settembre alle 10.30 presso la Basilica di Santa Maria di Loreto a Forio.