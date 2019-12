Sabato di sangue sulle strade, suv si ribalta: muore 21enne

Incidente stradale all'alba sulla circumvallazione esterna tra Arzano e Melito. Il suv guidato da un 21enne residente nell'area nord di Napoli si è ribaltata, il giovane è stato sbalzato fuori dalla vettura, morendo sul colpo.

Ferito in maniera seria, ma non è in pericolo di vita, anche un 19enne, che è stato ricoverato al Cardarelli per politraumi. L'ambulanza giunta sul posto ha soccorso il ferito il constatato il decesso del 21enne.

Traffico in tilt sulla circumvallazione per diverse ore. Sul luogo dell'incidente sono giunti anche i carabinieri.