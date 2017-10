Accusa un malore mentre prega sulla tomba della madre: morto un 58enne

Un uomo di 58 anni è morto al cimitero di Sant'Antonio Abate dopo aver accusato un malore mentre pregava sulla tomba della madre.

L'uomo - come racconta StabiaChannel - come era solito fare ogni mattina, si era recato al cimitero per rendere visita alla tomba della madre, quando si è sentito male e si è accasciato al suolo.

A dare l’allarme sono state alcune persone che si trovavano all’interno della struttura cimiteriale durante la tragedia. L'intervento dei sanitari, tuttavia, si è rivelato inutile. Per il 58enne non c'è stato nulla da fare.