Coronavirus, nuovo decesso a Castellammare: morto un 68enne

C’è un’altra vittima del Coronavirus a Castellammare di Stabia. A perdere la vita stamattina è stato un pensionato di 68 anni, che era ricoverato all’ospedale di Frattamaggiore, dopo aver contratto il virus nelle scorse settimane.

"Questa notizia - scrive il sindaco di Castellammare Gaetano Cimmino - mi addolora profondamente. Un altro nostro concittadino non ce l’ha fatta e alla sua famiglia esprimo le mie più sentite condoglianze a nome di tutta la città. In questo momento così triste, il mio pensiero va a tutti coloro che non hanno la possibilità di stare accanto ai propri cari in ospedale e alle persone che oggi vivono un lutto, senza poter celebrare il funerale. Per tutti loro abbiamo il dovere di rispettare le regole e fare ognuno la propria parte, restando in casa ed evitando i contatti sociali per limitare la diffusione del contagio e vincere questa sfida".

Sale così a 5 il numero dei cittadini deceduti a causa del virus a Castellammare di Stabia. I cittadini contagiati sono 26, di cui 19 attualmente positivi e 2 guariti. In isolamento domiciliare con sorveglianza attiva restano 108 persone. La polizia municipale stabiese ha controllato oggi 199 cittadini muniti di autocertificazione, denunciandone uno con una sanzione da 400 euro e obbligo di quarantena per 14 giorni.

Sono arrivate, intanto, le prime 5 donazioni sul conto corrente del Comune di Castellammare di Stabia, dedicato all’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità per le persone bisognose e di materiale a disposizione del personale sanitario dell’ospedale San Leonardo.

