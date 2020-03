Coronavirus, primo morto anche a Casoria: "Giorno di lutto per la comunità"

"Oggi è un giorno di lutto per la nostra comunità. Ho ricevuto la notizia che uno dei nostri 4 concittadini contagiati dal Covid-19 che era ricoverato in ospedale, si è spento poche ore fa. Porgo le condoglianze dell'intera città alla coniuge ed alla famiglia che, purtroppo, non potrà dare l’ultimo saluto al proprio caro, a causa del divieto delle cerimonie funebri". Questo il post pubblicato nelle ultime ore da Raffaele Bene, sindaco di Casoria, dove il Coronavirus ha fatto la prima vittima.

"Oggi più che mai è il giorno in cui deve prevalere la pietà per chi non c'è più, il conforto per i suoi cari ed il buon senso e la responsabilità di tutti, perché si possa sempre più porre un freno al dilagare del virus. Vi prego, restate a casa", conclude il primo cittadino di Casoria.

