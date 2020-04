Coronavirus, quarto decesso a Casalnuovo: morto un uomo

Il Coronavirus miete la quarta vittima a Casalnuovo. Si tratta di un uomo che era ricoverato in ospedale. A dare la triste notizia alla cittadinanza è stato il sindaco Massimo Pelliccia.

"Purtroppo Giovanni non ce l’ha fatta, é venuto a mancare. Era ricoverato insieme al figlio, guarito nei giorni scorsi. La cittá piange la sua quarta vittima di Coronavirus. Siamo vicini alla moglie, ai figli, in questo tristissimo momento. Bandiere a mezz’asta per l’ultimo saluto, addio Giovanni!", le parole del primo cittadino.

Intanto nel comune alle porte di Napoli c'è un nuovo guarito: "Si tratta di un medico di pronto soccorso in servizio presso strutture sanitarie - spiega Pelliccia - . I casi attivi in città sono ora 11, ma siamo in attesa di conoscere gli esiti di altri tamponi".