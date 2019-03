Dramma della solitudine, uomo trovato morto in casa

Da tre giorni non si avevano più sue notizie e oggi è stato trovato morto in casa. Protagonista un 52enne di Giugliano che è stato ritrovato senza vita nella sua abitazione a via Sarnelli questa mattina intorno alle 10 e 30. Nella casa in pieno centro cittadino sono intervenuti immediatamente i carabinieri della compagnia giuglianese che non hanno potuto fare altro che costatare il decesso e sigillare l'intera area. Sul posto è arrivato anche il medico legale per i primi esami anche se l'analisi della salma proseguirà nelle prossime ore.

L'autopsia

Il sostituto procuratore di turno ha disposto il sequestro della salma che verrà sottoposta all'esame autoptico. Al momento non si esclude alcuna pista. Da una parte potrebbe esserci la morte per cause naturali, forse un malore, per il quale l'uomo che viveva solo non è riuscito a chiedere aiuto in tempo. Dall'altra non si esclude che qualcuno sia potuto entrare in casa e provocarne la morte. Non è ancora nota l'identità dell'uomo. La salma verrà trasferita al Secondo Policlinico di Napoli.