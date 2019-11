Lutto nel giornalismo: addio a Carmine Spadafora

Lutto nel mondo del giornalismo: si è spento oggi a Benevento Carmine Spadafora. Apprezzato professionista, è morto all'età di 64 anni. Lunga e intensa la sua carriera, cominciata al"Giornale di Napoli" per poi trascorrere tre anni dal 1990 al "Roma". Successivamente ha lavorato a "Il Giornale" di Milano dove per più di venti anni, in qualità di cronista di nera, è stato corrispondente da Napoli. Da anni era componente del collegio dei probiviri dell`emeroteca-biblioteca "Tucci" di Napoli.

La notizia della sua scomparsa è stata appresa con tristezza da tantissimi colleghi che hanno avuto modo di conoscerlo nel corso della sua lunga carriera professionale. Il presidente dell'Ordine nazionale dei giornalisti, Carlo Verna, ed il presidente dell"Ordine regionale della Campania, Ottavio Lucarelli, hanno espresso il loro cordoglio per la sua prematura scomparsa. "Oggi scompare un validissimo collega, un cronista di razza - dicono Verna e Lucarelli - e un professionista sempre attento alle vicende della professione".