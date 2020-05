Lutto per il giornalismo campano, si è spento a 45 anni Carmine Alboretti

È lutto nel mondo del giornalismo napoletano. A soli 45 anni si è spento la scorsa notte, per arresto cardiaco, Carmine Alboretti. Lascia moglie e figlio di 7 anni.

Giornalista iscritto all'elenco professionisti, Alboretti era Presidente del Collegio Probiviri del Sindacato Unitario Giornalisti della Campania. Ha scritto per Il Mattino, Metropolis, Lo Strillone, Torresette, Pagine Vesuviane (di cui era direttore), e numerose altre testate giornalistiche, ed è stato anche per anni vaticanista per il quotidiano romano “La Discussione”.

Studioso della dottrina francescana alla quale ha dedicato diversi saggi, Alboretti era cultore di Diritto pubblico dell'economia presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università Federico II, e nel 2017 ha vinto il premio "Francesco Landolfo".

I funerali - limitati ai parenti per le disposizioni anti-Covid - dovrebbero svolgersi domani nella chiesa di San Gennaro a Trecase.

Il cordoglio dell'Odg e del Sugc

L'Ordine nazionale e l'Ordine regionale dei giornalisti della Campania, si legge in una nota, "ricordano con affetto il collega Carmine Alboretti, scomparso prematuramente la scorsa notte" e sottolineano la propria vicinanza alla sua famiglia.

"Giornalista e giurista, da sempre vicino all'Ordine non aveva fatto mai mancare i suoi preziosi consigli - si legge in una nota dei presidenti Carlo Verna ed Ottavio Lucarelli - mettendosi a disposizione di chiunque ne avesse bisogno. Era stato più volte relatore e promotore di corsi di formazione professionale assieme all'Ordine della Campania".

Il Sindacato Unitario Giornalisti della Campania rende noto che il segretario del Sugc, Claudio Silvestri, il presidente Gerardo Ausiello, il consiglio direttivo tutto, i probiviri, i sindaci, i consiglieri nazionali del Sindacato unitario giornalisti della Campania "si stringono alla moglie e al figlio in questo momento difficile. A loro va il nostro abbraccio affettuoso. Ciao Carmine, ci mancherai".