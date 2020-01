Lutto nel mondo del calcio: muore l'attaccante Carlo Collaro

E' morto a 56 anni Carlo Collaro, attaccante nativo di Torre del Greco, noto per essere stato un buon professionista tra gli anni '80 e '90, soprattutto a Napoli e in provincia. Collaro ha militato nella Grumese, nell'Afragolese, nel Nola, nella Sangiuseppese prima di ritirarsi nel 1994 con il Savoia.

Ma è soprattutto con la maglia della Puteolana (allora denominata Campania Puteolana) che Collaro ha dato il meglio, riuscendo a portare la formazione flegrea in C1 al termine della stagione 1988/89 in cui faceva coppia d'attacco con Battaglia. In panchina c'era, alla guida della Puteolana, l'ex leggenda calcistica partenopea Cané. La notizia è riportata da Cronaca Flegrea.