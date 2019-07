Tragedia nel carcere di Benevento, muore 53enne detenuto napoletano

Un detenuto di 53 anni, napoletano, è morto nella notte tra venerdì e sabato nel carcere di Benevento, a quanto pare in seguito a un malore. La locale procura ha disposto l'autopsia e aperto un'inchiesta: ci sarebbe già un primo indagato, un medico sannita dell'Asl di Benevento, che era di turno durante quella notte, e che non avrebbe ritenuto necessario il trasferimento in ospedale.

Le condizioni del detenuto si sarebbero poi aggravate e a nulla sarebbe valso poi l'intervento del 118.