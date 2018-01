Dramma in tribunale, carabiniere si toglie la vita con un colpo di pistola

Non ce l'ha fatta A.M. il maresciallo dei carabinieri, in servizio al Reparto Magistratura nel tribunale di Napoli, che in mattinata si era sparato un colpo alla tempia con la sua pistola d'ordinanza. L'uomo ha perso la vita al Cardarelli, dov'era stato trasportato in condizioni disperate.

La tragedia si è consumata al 29mo piano del Palazzo di Giustizia, al Centro direzionale. Quarantacinque anni, casertano, l'uomo è stato quindi trasportato d’urgenza in eliambulanza. Aveva prestato servizio anche al Nucleo informativo del Comando provinciale.

Il suicida non ha lasciato biglietti per spiegare il gesto estremo. Alla base del suicidio ci sarebbero però, pare, motivi familiari. Sembra che da alcuni mesi l'uomo si fosse separato dalla moglie. Lascia, oltre che la donna, anche una figlia piccola.