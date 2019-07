Cane ferito in via Rosaroll: il pitbull non ce l'ha fatta

Non ce l'ha fatta il cane coinvolto, stamattina, nell'episodio di via Rosaroll. Al pitbull, che aveva aggredito un poliziotto in strada mentre l'agente stava arrestando un uomo, erano stati sparati due colpi. Erano state proprio le forze dell'ordine a portare il cane nella sede dell'Asl del Frullone dove il quadrupede ha perso la vita.

Le sue condizioni sono precipitate dopo che in un primo momento sembrava non fosse più in pericolo di vita. Inutile, quindi il trasporto tempestivo ed i primi soccorsi. Secondo i dati acquisiti dalla polizia il cane non aveva il microchip.