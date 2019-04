Cade in un dirupo durante un'escursione: tragedia a Castellammare

Ha probabilmente perso l'equilibrio mentre faceva un'escursione ed è caduto in un dirupo nel bosco di Quisisana a Castellammare di Stabia. È morto così il 76enne Alfredo Montanarella questa mattina cadendo nel vuoto e facendo un volo di circa 20 metri. L'incidente è avvenuto sul versante del Monte Coppola del bosco. Non sono ancora chiare le cause della caduta mortale. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri. Insieme stanno provando a recuperare il corpo della vittima.

Le indagini

È atteso anche l'arrivo del magistrato di turno della procura di Torre Annunziata chiamata a fare luce sul caso. Disposto il sequestro della salma, una volta recuperata, e l'autopsia che potrebbe stabilire se l'uomo ha subito un malore per effetto del quale ha perso l'equilibrio cadendo nel dirupo. Tutte le ipotesi restano comunque sul campo. A lanciare l'allarme è stato il suo compagno d'escursione. La vittima era a una delle sue prime uscite.