Uomo in motorino sui binari: investito dal treno. Morto sul colpo

Stava attraversando i binari della Circumvesuviana con il motorino quando è stato investito da un treno della Circumvesuviana. Non c'è stato scampo per un uomo pochi minuti fa ucciso a Somma Vesuviana. L'uomo stava attraversando i binari via Costantinopoli quando è stato investito da un convoglio.

Non è ancora chiara la dinamica dei fatti. Non è ancora stato accertato se il passaggio a livello si fosse attivato o meno. Sul posto sono arrivati i carabinieri che stanno conducendo le indagini. Bloccato il traffico veicolare sulla linea vesuviana.