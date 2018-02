Circumvesuviana, è morto il 26enne trovato in fin di vita sui binari

Il 26enne di nazionalità marocchina, trovato in gravi condizioni domenica nei pressi dei binari della Circumvesuviana, tra Poggiomarino e Boscoreale, è morto oggi in ospedale dopo il ricovero.

Il 26enne, residente a Boscoreale, aveva riportato ferite gravi alla testa e varie lesioni su tutto il corpo. Indagini in corso per accertare le cause della morte. Non viene esclusa al momento alcuna ipotesi.