Dramma in casa, muore soffocato a due anni dopo aver mangiato i biscotti

Non ce l'ha fatta il bimbo di due anni giunto al Loreto Mare in condizioni disperate intorno alle ore 19.00. Il piccolo era in arresto cardiocircolatorio e aveva un aspetto cianotico e a nulla sono valsi i tentativi di rianimazione del personale sanitario dell'ospedale napoletano.

Secondo quanto trapela il bimbo aveva ingerito il latte con i biscotti, quando ha iniziato a soffocare, prima del tragico epilogo, come riporta Il Mattino.

Il piccolo era in casa con i genitori, che hanno provato vanamente a salvarlo.