Santobono, muore bimbo di 3 anni: era stato dimesso il giorno prima

Per la morte di un bimbo di 3 anni trasportato dal 118 al pronto soccorso del Santobono e giunto in arresto cardiaco, la Direzione Aziendale dell'Ospedale Santobono-Posilipon, ha affidato ad una nota chiarimenti sulla vicenda: "Il piccolo paziente era giunto ieri in serata al Pronto Soccorso, classificato come codice verde; i sanitari avevano riscontrato segni di infiammazione delle vie aeree, dolori addominali e diarrea, mentre i genitori avevano riferito che il bambino aveva presentato temperatura febbrile, non riscontrata al momento dell'osservazione. Dopo la visita, integrata da un esame ecografico, il quadro clinico è stato ritenuto, in conformitaà alle linee guida ordinariamente seguite, non abbisognevole di ricovero e il piccolo è stato reinviato al domicilio, con prescrizione di farmaci e richiesta di controllo presso il curante dopo 24 ore. Stamattina, alle ore 7.00 il bambino è giunto al pronto soccorso in arresto cardiaco. Nonostante le procedure rianimatorie è morto alle 7.43".

I Sanitari dell'ospedale pediatrico hanno fatto richiesta di un riscontro diagnostico autoptico.