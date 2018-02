Addio a Biagio Castaldo, ex calciatore e poi amato cartolaio

Era, appese da anni le scarpette da calcio al chiodo, lo storico titolare di una nota cartoleria di Afragola, punto di riferimento per generazioni e generazioni di studenti della scuola Ciaramella.

Biagio Castaldo non c'è più. A renderlo noto è stata la pagina social del Monopoli 1966, club con il quale Castaldo aveva giocato in serie C2 nella stagione 1981-82.

“Il Presidente e tutti i dirigenti, il Segretario Generale, il Direttore sportivo, l’allenatore, i calciatori, i collaboratori e tifosi tutti del Monopoli 1966 ricordano con affetto Biagio Castaldo, ex attaccante biancoverde, campionato serie C2, stagione agonistica 1981-82 e porgono sentite condoglianze alla famiglia”: questo il comunicato della società.

Si è stretta invece intorno al figlio Luigi la Sanremese, club nel quale milita il calciatore figlio d'arte: “La squadra, la società e tutto lo staff della Sanremese Calcio desidera porgere le più sentite condoglianze al difensore Luigi Castaldo per la perdita del padre Biagio. Tutto il gruppo della Sanremese si stringe attorno al numero 6 biancoazzurro in questo difficile momento per lui e per la sua famiglia”.