Barman trovato morto a Ercolano: era scomparso da due giorni

Era scomparso da casa da 48 ore, purtroppo oggi è stato ritrovato senza vita. Ha avuto un tragico epilogo la storia del 37enne barman originario di Ercolano. Il ragazzo era uscito di casa con il suo cane, ufficialmente per portarlo fuori a spasso ma poi non aveva fatto più ritorno. I familiari avevano allertato le forze dell’ordine. Oggi la triste notizia: il corpo senza vita del 37enne è stato rinvenuto in un’area abbandonata in via Gabriele D’Annunzio a Ercolano.

Gli appelli su Facebook per ritrovarlo erano scattati da subito, un tam tam sui social network che si è moltiplicato con il passare delle ore. Poi la tragica notizia. Saranno le forze dell’ordine a ricostruire gli ultimi attimi del giovane per comprendere cosa possa essere accaduto. Quanto alle motivazioni, non si conosceranno mai del tutto. Qualcuno ipotizza che alla base potessero esserci le preoccupazioni legate al futuro lavorativo reso ancora più incerto dall’emergenza Coronavirus.