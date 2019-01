Bambino di 7 anni morto in un appartamento, sorellina ferita: polizia sul posto

Tragedia a Cardito, dove un bambino di sette anni è stato ritrovato morto all'interno di un'abitazione. Sul posto si è diretta la polizia.

Si tratta del secondo di tre figli. Anche la sorella maggiore, 8 anni, è stata ricoverata d'urgenza in ospedale al Santobono, mentre il più piccolo (4 anni) è illeso. Pare che le condizioni della bimba siano gravi.

Le cause della morte del bambino sono in corso di accertamento. Sul posto gli agenti, arrivati in seguito ad una segnalazione per una lite in famiglia, stanno ascoltando la madre dei bambini ed il suo compagno.