Tragedia nella notte: uomo trovato morto in auto

Potrebbe essere stato un malore improvviso a provocare la morte del 60enne trovato senza vita nella sua auto questa sera intorno alle 10 a Terzigno. L'uomo è stato trovato morto a via Einaudi all'interno della sua vettura. Non è chiaro il motivo del decesso su cui solo degli accertamenti tecnici potranno fare luce. A trovarlo sono state alcune persone nei pressi di una pescheria. Hanno immediatamente chiamato i soccorsi ma non c'è stato nulla da fare. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto l'uomo era già morto.

Le ipotesi investigative

L'auto era parcheggiata a bordo strada e probabilmente la vittima ha provato a fermare la vettura proprio in preda al malore. Non ha avuto tempo di chiedere aiuto. Restano comunque sul campo tutte le ipotesi su cui stanno lavorando i carabinieri della stazione locale. Le indagini sono coordinate dalla procura di Torre Annunziata che dovrà decidere se chiedere o meno che venga realizzato l'esame autoptico sul corpo della vittima. Ulteriori dettagli potrebbero essere dati dall'analisi delle telecamere di sorveglianza della zona.