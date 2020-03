Coronavirus, muore autista del 118 a Pozzuoli

Si è spento oggi all’ospedale “Santa Maria delle Grazie” un autista del 118 di Pozzuoli. L'uomo, un 46enne residente a Giugliano in Campania, come riporta Cronaca Flegrea, era risultato positivo al Coronavirus. Lavorava come autista volontario della Croce Italia a Pozzuoli. Ieri il ricovero per una dispnea e oggi il decesso. Lascia moglie e figlio.

Coronavirus, positiva bimba di due mesi

Una neonata di soli due mesi è risultata positiva al Covid-19 a Napoli. La bimba è stata portata nel reparto per pazienti pediatrici Covid del Policlinico Federico II, dopo essere stata ricoverata per tre giorni in osservazione al Santobono. Dopo il tampone è stata dimessa mercoledì, ha fatto ritorno a casa, ma il test ha dato esito positivo. E' stato dunque disposto il ricovero nel reparto pediatrico di Malattie infettive della Federico II, vista la giovanissima età. La neonata è stata prelevata dalla sua abitazione e portata al Policlinico. Le sue condizioni non sono gravi, ha tosse e qualche difficoltà respiratoria, ma non ha bisogno di ventilazione.