Lutto nel mondo del cinema napoletano: si è spento Vito Molaro

Si è spento a Capodanno, dopo diversi giorni trascorsi in terapia intensiva in ospedale a Roma, per un aggravamento respiratorio su un corpo già debilitato dalla fibrosi cistica, l'attore Vito Molaro.

Il giovane, residente a Tufino, aveva pubblicato negli ultimi giorni diverse foto accompagnate dalla scritta: "Si ha sempre una ragione per risollevarsi, sempre". Molaro aveva al suo attivo interpretazioni in film di successo come “Tutto Apposto”, Troppo Napoletano”, “San Valentino Stories”, “Il Mio Uomo Perfetto”.

L'attore aveva anche recitato in "Un Posto al Sole".

Cordoglio

"Ho appena saputo della scomparsa di Vito Marciani. Sono davvero dispiaciuto. Era un ragazzo per bene, con una grande forza di volontà e una meravigliosa voglia di sognare. Ciao Vito, porterò sempre con me le risate di quel giorno di set per il videoclip di TUTTO APPOSTO. Ogni volta che ci vedevamo era una festa", è il messaggio di addio di Pasquale Palma attore e già protagonista di Made in Sud per il collega scomparso.