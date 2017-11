Muore in ospedale, i familiari presentano una denuncia ai carabinieri

Un 63enne è morto in ospedale e i familiari hanno presentato una denuncia ai carabinieri, in quanto sospettano che nella casa anziani nella quale viveva non era assistito bene.

A denunciare l'accaduto è la 53enne sorella dell'uomo. L'uomo era già in condizioni disperate quando è stato ricoverato nell'ospedale di Giugliano, con evidenti segni di malnutrizione. Sul corpo del 63enne è stata disposta l'autopsia per accertare le cause della morte.

I carabinieri hanno sequestrato la cartella clinica.