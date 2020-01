Lutto nel calcio a 5 napoletano, si è spento l'ex portiere della Nazionale Antonio Capuozzo

Dramma nel mondo del calcio a 5. Il napoletano Antonio Capuozzo, ex portiere della Nazionale italiana, è stato trovato morto a Montesilvano in provincia di Pescara. Aveva soltanto 39 anni.

Il corpo del calciatore era a pochi passi dalla sua auto, non lontano da casa sua. È stato trovato stamattina alle 4 da un passante, che ha immediatamente allertato polizia e 118.

I sanitari però, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul suo corpo non sono stati riscontrati segni di violenza, e al momento il pm Salvatore Campochiaro non ha disposto l'autopsia ma solo alcuni esami: l'ipotesi più accreditata è che sia trattato di un fatale malore.

Grande il dolore non solo in città ma anche nell'intero mondo del futsal nazionale. Capuozzo ha giocato nel Pescara fino al 2017, ed aveva militato anche nella Napoli Vesevo 10 anni fa.