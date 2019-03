Precipita da una piattaforma mentre è al lavoro: muore a 39 anni

Non ce l'ha fatta Antonello Migliaccio, 39enne coinvolto in un incidente sul lavoro. Ricoverato in gravi condizioni all'ospedale a Caserta, è morto in seguito alle ferite riportate.

"Da parte mia e di tutta l’Amministrazione comunale esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia Migliaccio per la tragica perdita del figlio Antonello” ha scritto il sindaco della cittadina, Luigi Sarnataro.

L'uomo era precipitato da una piattaforma a diversi metri d'altezza mentre lavorava nel magazzino di una nota azienda di Pastorano.