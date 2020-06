Torre del Greco, muore il presidente della Protezione Civile locale: "Un uomo eccezionale"

Antonello Fiore, 61 anni, presidente del Centro Italiano Protezione Civile a Torre del Greco, è morto domenica scorsa in ospedale. L'uomo, molto apprezzato in città, ha dovuto arrendersi a una malattia che da tempo lo indeboliva e contro la quale aveva lottato con tutte le sue forze. Qualche settimana fa aveva pubblicato una foto dall'ospedale, dicendosi fiducioso per il futuro: "Ce la sto mettendo tutta", aveva scritto.

"Una notizia drammatica, sei andato via lasciando la famiglia, la città, gli amici vecchi e nuovi"; "Ci ha lasciato un ragazzo meraviglioso, una persona eccezionale, impegnata nel sociale dotato di grande umanità e sensibilità", scrive chi lo conosceva.