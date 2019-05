Addio a Mimì 'o salumiere: scompare un pezzo di storia dei Quartieri Spagnoli

"Lo vedevi passeggiare con la sua immancabile coppola. Scrutava con i suoi occhi profondi ogni nostro sguardo e quello di ogni curioso che ammirava il cielo dai basoli fino all'ultimo dei balconi". È così che inizia il toccante post con cui la pagina "Quartieri Spagnoli" dà il commiato ad Antimo Silvestre.

L'uomo, originario di Sant'Antimo ma da tantissimo residente ai Quartieri, era un notissimo commerciante della zona. "Questi vicoli – spiega Quartieri Spagnoli – hanno conosciuto da subito la sua generosità tramutata in essere umano. Un SIGNORE commerciante, di quelli che rientrano nell'iconografia di un quartiere che non c'è più, di quelli che sentivi come uno di famiglia".

I funerali di Mimì 'o salumiere di via Concordia, si terranno oggi 28 maggio alle ore 16 presso la chiesa della Concordia.