Tragedia in spiaggia, muore annegato per salvare la nipote

Antonio Pipolo, 74 anni, è annegato nel pomeriggio all'altezza del lido California in località Ischitella, a Castel Volturno. L'uomo, residente a Napoli, era entrato in acqua con la ragazzina di 10 anni, ma un'onda anomala li ha travolti. L'anziano, vedendo la bambina in difficoltà, ha cercato in tutti i modi di salvarla.

Dalla riva i bagnini hanno visto quanto accadeva e si sono diretti con il pattino in mare, salvando la piccola. Con fatica sono riusciti anche a recuperare l'anziano, portandolo a riva, ma i tentativi di rianimarlo sono stati vani.

Il 74enne è spirato sotto gli occhi attoniti dei bagnanti. Ad ucciderlo probabilmente un malore causato dallo sforzo compiuto in mare.

Sul luogo della tragedia per le indagini sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Mondragone e gli uomini della capitaneria di porto di Pozzuoli.