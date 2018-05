Lutto nell'avvocatura: si è spento il penalista Angelo Peluso

È morto il penalista napoletano Angelo Peluso. Il professionista è stato stroncato da un male fulminante scoperto poche settimane fa. Avrebbe compiuto 69 anni tra pochi giorni. Lascia la moglie Antonella, anch'ella avvocato così come il figlio Giovanni, e la figlia Carolina. I funerali si svolgeranno venerdì 1 giugno alle 10 e 30 nella chiesta di Sant'Orsola a Chiaia.

Peluso era molto noto tra i suoi colleghi ed ha partecipato a diverse cause durante il periodo di Tangentopoli. Presidente e segretario della Camera Penale è stato anche per molti anni consigliere dell'Ordine e presidente della Commissione elettorale. Da tutti i colleghi viene ricordato come una persona gentile e disponibile.